أكد إيناسيو، المدير الفني للزمالك، أن الفريق سيظهر بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عودتهم للمستوى البدني والفني المميز.

وأضاف خلال حواره على فضائية “صدى البلد”: لدينا العديد من البطولات في الفترة المقبلة وسنسعى لتحقيقها لإسعاد جماهير الزمالك الكبيرة.

وتابع: نسعى لوصول جميع لاعبي الفريق لمستوي مميز حتى يكون الجميع جاهز للمشاركة.

وأشار إلى أنه يسعى لمنع الصحفيين من الوصول للفريق، خلال تلك الفترة؛ لعدم تسرب أي أخبار.