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"إيناسيو": أعد الجماهير بفريق قوي خلال الفترة المقبلة
البرتغالي أوجستو إيناسيو

"إيناسيو": أعد الجماهير بفريق قوي خلال الفترة المقبلة

الأحد، 30 ابريل 2017 08:31 ص
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أكد إيناسيو، المدير الفني للزمالك، أن الفريق سيظهر بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عودتهم للمستوى البدني والفني المميز.

وأضاف خلال حواره على فضائية “صدى البلد”: لدينا العديد من البطولات في الفترة المقبلة وسنسعى لتحقيقها لإسعاد جماهير الزمالك الكبيرة.

وتابع: نسعى لوصول جميع لاعبي الفريق لمستوي مميز حتى يكون الجميع جاهز للمشاركة.

وأشار إلى أنه يسعى لمنع الصحفيين من الوصول للفريق، خلال تلك الفترة؛ لعدم تسرب أي أخبار.

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