تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لعلاء، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، جالساً على أحد المقاهي، بمنطقة إمبابة، بصحبة عدد من المواطنين.

وأظهرت الصورة، علاء مبارك، وهو يلعب “الطاولة”، مع المواطنين، وبجواره بعض المشروبات الغازية، إلى جانب عدد من أكواب الشاي.