تبدأ امتحانات نهاية العام لكافة المراحل التعليمية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، وتستمر حتى 18 مايو المقبل.

واعتمد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة جدول الامتحانات للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية 8 مايو بمادة اللغة العربية واليوم التالي بمادتي الرياضيات والتربية الدينية والأربعاء 10 مايو العلوم واللغة الأجنبية والخميس 11 مايو الدراسات الاجتماعية.

فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، 13 مايو وحتى 18 مايو حيث يؤدى الطلاب امتحان اليوم الأول فى اللغة العربية، واليوم الثاني اللغة الأجنبية والتربية الدينية والثالث العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والرابع الجبر والإحصاء والتربية الفنية والخامس في الهندسة واليوم الأخير في الدراسات الاجتماعية.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي والأول والثاني الإعدادي ويوم الثلاثاء الرابع والخامس الابتدائي، على أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني من 13 وحتى 18 مايو والإعدادية المهنية من 6 وحتى 11 مايو والصفين الأول والثاني الثانوي العام من 3 وحتى 18 مايو.