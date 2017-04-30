الحكم في استئناف صاحب كافيه «مصر الجديدة» على حبسه.. اليومالأحد، 30 ابريل 2017 08:27 ص
تصدر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم الأحد، حكمها في الاستئناف المقدم من أسامة النجار صاحب كافيه كييف الذي شهد واقعة قتل الشاب محمود بيومي، أثناء مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بنهائي البطولة الأفريقية وعبد الرءوف محمود مدير الكافيه، وعلي أحمد “عامل” في الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل في القضية المتهمين فيها باحتجاز الزبائن وإجبارهم على دفع مبالغ دون وجه حق في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كافيه مصر الجديدة”.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، وعضوية المستشارين علاء أسامة ورأفت القاضي.
كشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أن المجني عليه محمود بيومي كان يشاهد و12 من أصدقائه مباراة مصر والكاميرون بنهائي كأس الأمم الأفريقية، وعقب انتهاء المباراة أغلق العاملون الأبواب وعندما طلب المجني عليه المغادرة رد عليه العامل “عمرو. ف”: “محدش هيمشي يا بهوات إلا لما نجمع كل حساب المشروبات”، وعندما قال له المجني عليه: “دي بلطجة”، رد المتهم: “هتشوف البلطجة بجد”، وانتهى الاشتباك بمقتل المجني عليه.
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