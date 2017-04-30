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«الأرصاد الجوية»: «33 درجة» بالقاهرة.. وانكسار «الموجات الحرارية» في الثلاثاء
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«الأرصاد الجوية»: «33 درجة» بالقاهرة.. وانكسار «الموجات الحرارية» في الثلاثاء

الأحد، 30 ابريل 2017 08:50 ص
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد موجات حرارية ربيعية اليوم أقل من الموجة الماضية الأيام الماضية، حيث  ستسجل درجات الحرارة في القاهرة 33 درجة مئوية بعد أن سجلت 37 درجة خلال الفترة الماضية.
وأعلن عبد العال من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، أن حدة الحرارة ستنكسر تدريجيا ابتداء من يوم الثلاثاء، نافيا بدء فصل الصيف.
وأضاف أن من سمات فصل الربيع تباين درجات الحرارة العظمى والصغرى، وارتفاع درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة من العام.

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