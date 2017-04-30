أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد موجات حرارية ربيعية اليوم أقل من الموجة الماضية الأيام الماضية، حيث ستسجل درجات الحرارة في القاهرة 33 درجة مئوية بعد أن سجلت 37 درجة خلال الفترة الماضية.

وأعلن عبد العال من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، أن حدة الحرارة ستنكسر تدريجيا ابتداء من يوم الثلاثاء، نافيا بدء فصل الصيف.

وأضاف أن من سمات فصل الربيع تباين درجات الحرارة العظمى والصغرى، وارتفاع درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة من العام.