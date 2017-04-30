يتلقى اليوم الاحد 1210 فرع، تمثل شبكة فروع البنك الزراعى المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية، تلقى طلبات صغار المربين والمزارعين، للحصول على تمويلات إحياء مشروع “البتلو”، حيث يأتى المشروع بالتعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى للمساهمة فى زيادة المعروض من رؤوس البتلو للمساهمة فى خفض الأسعار.

ومن جانبه قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن شبكة فروع مصرفه البالغ عددها 1210 فروع، سوف تبدأ اليوم الأحد، تلقى طلبات صغار المربين والمزراعين، للحصول على تمويلات إحياء مشروع “البتلو”،.

واضاف القصير في تصريحات صحفية له اليوم أن المشروع بالتعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى للمساهمة فى زيادة المعروض من رؤوس البتلو للمساهمة فى خفض الأسعار، حيث يتم تمويل شراء الأعلاف على رأس الماشية بقيمة 5000 جنيه.

واشار إلى أنه ، ما يعادل 20 ألف رأس ماشية بإجمالى 100 مليون جنيه كمرحلة أولى – الشريحة الأولى والتى سوف تنتهى على حسب حجم الطلبات - من إجمالى مبالغ مخصصة من وزارة المالية، تبلغ نحو 300 مليون جنيه تكلفة المشروع.