يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس اليوم الأحد، مائل للحرارة على شمال البلاد حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 33

الإسكندرية 17 28

مطروح 12 29

بورسعيد 18 24

دمياط 17 24

بلطيم 17 26

الإسماعيلية 14 33

السويس 14 34

العريش 11 27

نخل 11 32

طابا 13 33

الطور 21 30

مرسى علم 20 31

الغردقة 19 33

شرم الشيخ 25 31

رفح 10 26

كاترين 17 27

سيوة 17 37

المنيا 17 34

الفيوم 17 34

رأس سدر 19 31

أبوسمبل 26 38

وسط الدلتا 17 32

أسيوط 20 34

سوهاج 21 35

الأقصر 23 37

أسوان 26 39

شلاتين 23 35

حلايب 27 32

الوادي الجديد 21 36

قنا 21 37

نويبع 24 33

السلوم 16 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 37

المدينة 24 38

الرياض 21 33

المنامة 28 34

أبوظبي 28 37

الدوحة 28 34

الكويت 25 36

دمشق 11 29

بيروت 18 34

عمان 13 28

القدس 13 26

غزة 16 25

بغداد 20 36

مسقط 27 33

صنعاء 14 26

الخرطوم 26 41

طرابلس 15 22

تونس 11 20

الجزائر 12 19

الرباط 12 20

نواكشوط 20 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 09 21

إسطنبول 13 26

إسلام آباد 18 32

نيودلهي 25 40

جاكرتا 24 32

بكين 17 33

كوالالمبور 24 32

طوكيو 11 22

أثينا 13 24

روما 07 20

باريس 06 16

مدريد 08 18

برلين 03 12

لندن 08 14

مونتريال 08 20

موسكو 07 10

نيويورك 11 23

واشنطن 24 28