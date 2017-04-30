وافقت الجمعية الوطنية في مالي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد ستة أشهر في محاولة لوقف تصعيد في هجمات الإرهابيين المتمركزين في الصحراء الواقعة في شمال مالي.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد عن زومانا ندجي دومبيا رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية إن نتيجة التصويت تعطي قوات الأمن سلطات اعتقال إضافية.

ويعد هذا أحدث تمديد لحالة الطوارئ التي فرضت في البلاد أول مرة في نوفمبر2015.

ويهدد تدهور الأمن بعودة مالي إلى الفوضى التي كادت تقسم البلاد في 2012 عندما هيمن إرهابيون على تمرد عرقي للطوارق في الشمال قبل أن تطردهم القوات الفرنسية في العام التالي.

وينتشر نحو 11 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية في مالي ولكن مازال متشددون يشنون هجمات من بينها هجوم انتحاري على قاعدة للجيش في يناير كانون الثاني أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 77 قتيلا.