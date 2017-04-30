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الأحد 30 ابريل 2017 08:09 صباحاً
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اليوم.. شريف إسماعيل يترأس اجتماع «القومي للإعاقة»
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

اليوم.. شريف إسماعيل يترأس اجتماع «القومي للإعاقة»

الأحد، 30 ابريل 2017 08:08 ص

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اجتماعا اليوم الأحد، مع مسئولى المجلس القومى للإعاقة لمتابعة كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة، كانت قد أطلقت رابط جديد خاص بتسجيل بيانات راغبى العمل من ذوى القدرات الخاصة “المعاقين”، فضلا عن صفحة للتواصل الاجتماعى على الفيس بوك.

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