يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اجتماعا اليوم الأحد، مع مسئولى المجلس القومى للإعاقة لمتابعة كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة، كانت قد أطلقت رابط جديد خاص بتسجيل بيانات راغبى العمل من ذوى القدرات الخاصة “المعاقين”، فضلا عن صفحة للتواصل الاجتماعى على الفيس بوك.