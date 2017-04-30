أدلى الأشقاء الثلاثة المتهمين بقتل رقيب شرطة داخل منزل أحدهم بمدينة قليوب، باعترافات تفصيلية حول ارتكابهم للجريمة فى تحقيقات النيابة العامة، وقاموا بتمثيل كيفية ارتكابهم للجريمة أمام محمد السقا وكيل أول نيابة قليوب.

وقال المتهمون، فى اعترافاتهم، فى التحقيقات، إن المجنى عليه ابن خالهم وسبق عقد قرانه على المتهمة الثانية دون إتمام الزواج منذ 16 سنة لحدوث بعض الخلافات العائلية، ومنذ حوالى 3 سنوات لجأت إليه الثانية لوجود خلافات بينها وزوجها، فاستغل المجنى عليه ذلك وأقام معها علاقة غير مشروعة.

وأضاف المتهمون، أن المجنى عليه قام خلال علاقته الاثمة بالمتهمة الثانية بتصويرها فى أوضاع مخلة، بغرض إخضاعها لرغباته، وطالب منذ فترة بممارسة الرذيلة معها وشقيقتها المتهمة الثالثة، وما أن أخبرت أشقاءها المتهم الأول والثالثة بذلك حتى عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من المجنى عليه واستدرجوه.

وأكد المتهمون، فى اعترافاتهم أمام النيابة، أنه فى يوم الحادث اتصلت به المتهمة الثانية هاتفيًا وأخبرته بموافقة شقيقتها على طلبه وأنها تنتظره بمسكنها، حيث قام الأول والثالثة بالاختباء بإحدى الغرف، وما أن دلف المجنى عليه لحجرة النوم رفقة الثانية عاجله الأول بضربه بجاكوش على رأسه فسقط أرضًا مدرجًا فى دمائه، ثم خنقه بيده حتى تأكد من وفاته، وقاموا بتوثيقه بحبل غسيل ووضعه داخل جوال ونقله بمركبة “توك توك” وألقوه ومتعلقاته بجوار ترعة السعادنة.

وتلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه بلاغًا من أهالى عزبة السعادنة – دائرة القسم، بالعثور على جثة بجوار ترعة السعادنة، وبالفحص تبين أن الجثة لذكر داخل جوال أزرق اللون مكتوف الأيدى والأرجل، وملفوف بحبل من الخارج، والجثة فى حالة تحلل ويوجد وشم عبارة عن خنجر داخل دائرة ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وتبين أنه يدعى “سامى.ع.ال”، 41 سنة، رقيب سرى من قوة قسم شرطة حلوان أمن القاهرة، وأشارت التحريات إلى تعدد العلاقات النسائية غير المشروعة للمجنى عليه.

وكشفت تحريات المباحث بإشراف اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية، أن مرتكبى الواقعة كل من “رضا ع م” وشهرته (فارس) 45 سنة عامل بجراج وشقيقتيه “تحية.ع.م”، 40 سنة ربة منزل و”صبيحة.ع.م” 48 سنة ربة منزل.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام وأمن القاهرة، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1497 إدارى قسم قليوب لسنة 2017، وبعرضه على النيابة العامة اعترف المتهمون بارتكابهم للجريمة فأمر محمد السقا وكيل نيابة قليوب، بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق برئاسة المستشار تامر محمود مختار رئيس نيابة قليوب، وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.