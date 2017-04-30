ننشر اعترافات المتهمين بقتل «رقيب شرطة» قليوبالأحد، 30 ابريل 2017 08:04 ص
أدلى الأشقاء الثلاثة المتهمين بقتل رقيب شرطة داخل منزل أحدهم بمدينة قليوب، باعترافات تفصيلية حول ارتكابهم للجريمة فى تحقيقات النيابة العامة، وقاموا بتمثيل كيفية ارتكابهم للجريمة أمام محمد السقا وكيل أول نيابة قليوب.
وقال المتهمون، فى اعترافاتهم، فى التحقيقات، إن المجنى عليه ابن خالهم وسبق عقد قرانه على المتهمة الثانية دون إتمام الزواج منذ 16 سنة لحدوث بعض الخلافات العائلية، ومنذ حوالى 3 سنوات لجأت إليه الثانية لوجود خلافات بينها وزوجها، فاستغل المجنى عليه ذلك وأقام معها علاقة غير مشروعة.
وأضاف المتهمون، أن المجنى عليه قام خلال علاقته الاثمة بالمتهمة الثانية بتصويرها فى أوضاع مخلة، بغرض إخضاعها لرغباته، وطالب منذ فترة بممارسة الرذيلة معها وشقيقتها المتهمة الثالثة، وما أن أخبرت أشقاءها المتهم الأول والثالثة بذلك حتى عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من المجنى عليه واستدرجوه.
وأكد المتهمون، فى اعترافاتهم أمام النيابة، أنه فى يوم الحادث اتصلت به المتهمة الثانية هاتفيًا وأخبرته بموافقة شقيقتها على طلبه وأنها تنتظره بمسكنها، حيث قام الأول والثالثة بالاختباء بإحدى الغرف، وما أن دلف المجنى عليه لحجرة النوم رفقة الثانية عاجله الأول بضربه بجاكوش على رأسه فسقط أرضًا مدرجًا فى دمائه، ثم خنقه بيده حتى تأكد من وفاته، وقاموا بتوثيقه بحبل غسيل ووضعه داخل جوال ونقله بمركبة “توك توك” وألقوه ومتعلقاته بجوار ترعة السعادنة.
وتلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه بلاغًا من أهالى عزبة السعادنة – دائرة القسم، بالعثور على جثة بجوار ترعة السعادنة، وبالفحص تبين أن الجثة لذكر داخل جوال أزرق اللون مكتوف الأيدى والأرجل، وملفوف بحبل من الخارج، والجثة فى حالة تحلل ويوجد وشم عبارة عن خنجر داخل دائرة ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وتبين أنه يدعى “سامى.ع.ال”، 41 سنة، رقيب سرى من قوة قسم شرطة حلوان أمن القاهرة، وأشارت التحريات إلى تعدد العلاقات النسائية غير المشروعة للمجنى عليه.
وكشفت تحريات المباحث بإشراف اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية، أن مرتكبى الواقعة كل من “رضا ع م” وشهرته (فارس) 45 سنة عامل بجراج وشقيقتيه “تحية.ع.م”، 40 سنة ربة منزل و”صبيحة.ع.م” 48 سنة ربة منزل.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام وأمن القاهرة، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1497 إدارى قسم قليوب لسنة 2017، وبعرضه على النيابة العامة اعترف المتهمون بارتكابهم للجريمة فأمر محمد السقا وكيل نيابة قليوب، بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق برئاسة المستشار تامر محمود مختار رئيس نيابة قليوب، وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء غرب بورسعيدFri, 28 Apr 2017 07:56:22 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه عديد من الأنظمة الغذائية ...Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً»
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT