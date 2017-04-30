تفض محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، أحراز 45 متهما بينهم 10 هاربين، فى القضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بـ”خلية تفجير أبراج الضغط العالى”.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد الجمل.

ووجهت النيابة للمتهمين، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.