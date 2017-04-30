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الأحد 30 ابريل 2017 08:04 صباحاً
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مؤمن زكريا يلمح لرحيله عن الأهلي
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يلمح لرحيله عن الأهلي

الأحد، 30 ابريل 2017 08:04 ص
متابعات

أثار مؤمن زكريا، مهاجم الأهلي المصري، الجدل حول احتمال رحيله عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الحالي.

ونشر مؤمن صورةً له، عبر حسابه على “إنستجرام”، وهو يلوح للجماهير فيما بدا وكأنه “إشارة الوداع”.

ورفض اللاعب توضيح الأمر، إلا أنه يعيش حالة من الغضب بسبب استبعاده من لقاء الإنتاج الحربي، في الجولة 26 للدوري، بداعي عدم الجاهزية.

ورفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة حسام البدري، رحيل مؤمن زكريا في يناير/كانون ثاني الماضي، بعد تلقيه عرضين رسميين من ناديي الاتفاق والوحدة السعوديين.

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