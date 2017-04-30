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الأحد 30 ابريل 2017 07:59 صباحاً
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اليوم .. بدء فعاليات الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من مشروع "المعلمون أولًا"
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم الجديد‎

اليوم .. بدء فعاليات الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من مشروع "المعلمون أولًا"

الأحد، 30 ابريل 2017 07:58 ص
أ ش أ

تبدأ فعاليات المؤتمر الخاص بالإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من مشروع (المعلمون أولًا)، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وذلك بالاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بالعجوزة.

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