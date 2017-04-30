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اليوم .. وزارة الزراعة تطرح 10 آلاف فدان ببئر العبد للبيع في المزاد العلني
استصلاح اراضى - استصلاح - اراضى زراعية

اليوم .. وزارة الزراعة تطرح 10 آلاف فدان ببئر العبد للبيع في المزاد العلني

الأحد، 30 ابريل 2017 07:51 ص
أ ش أ

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،اليوم الأحد ، مساحة 10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد للبيع بالمزاد العلني، وذلك بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المساحة المطروحة للبيع في المزاد العلني، المقرر عقده ظهر ، الأحد، بقاعة المتحف الزراعي، منها مساحة 2500 فدان سيتم بيعها في مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط، بينما باقي المساحة والبالغة 7500 فدان مفتوح المزاد فيها لأبناء جميع المحافظات بما فيهم أبناء سيناء.

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن توجهات وحرص الحكومة والقيادة السياسية في مصر، لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة في سيناء، وضمان الاستقرار لأبنائها، وتلبية مطالبهم، وإزالة كل معوقات التنمية الزراعية بها.

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