اهتمت الصحف الصادرة اليوم / الأحد/ بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ” أبومازن” الذي تناول القضية الفلسطينية ، كما اهتمت الصحف بعدد من القضايا المحلية والعربية والدولية .

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” حل الدولتين السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة .. السيسى وأبومازن يبحثان تطورات القضية الفلسطينية ” قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» أكدا خلال لقائهما أمس بقصر الاتحادية بالقاهرة أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يمكن كل دوله من العيش في أمن وسلام وتحقيق الازدهار والتنمية التي تتطلع إليها شعوبها.

ونقلت الصحيفة تصريحا للسفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قال فيه ” إن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الرئيس السيسى وأبومازن بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس سعى مصر الدائم للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967. ومن جانبه أكد الرئيس الفلسطيني حرصه على استمرار التشاور مع مصر في ظل دورها الرئيسي والمحوري على صعيد القضية الفلسطينية.

وفي سياق آخر ، وبعنوان ” الرئيس يكرم عددا من النقابيين والعاملين في عيد العمال اليوم” قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد اليوم الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال. ويلقى كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.

وأشارت الصحيفة إلي أن محمد سعفان وزير القوى العاملة أعلن أن الرئيس السيسى سيكرم خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولي.

وحول زيارة بابا الفاتيكان التي انتهت أمس بالقاهرة , وتحت بعنوان“25 ألفا يشاركون في قداس بابا الفاتيكان باستاد الدفاع الجوى” قالت الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعد ظهر أمس بتوديع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في مطار القاهرة، بعد انتهاء زيارته التاريخية لمصر، والتي أكدت عمق وتميز العلاقات بين مصر والفاتيكان، وبعثت برسالة سلام وتسامح إلى العالم أجمع.

وفي مجال الاستثمارات العربية في مصر ، وتحت عنوان ” السعودية ترفع استثماراتها بمصر إلى 51 مليار دولار ” قالت الصحيفة أن نائب رئيس مجلس الأعمال «السعودي ـ المصري»، الدكتور عبدالله بن محفوظ، أكد أن بلاده مستمرة في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة مع مصر،طبقًا لما أثمرت عنه الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للسعودية من نتائج إيجابية.

و أشار في تصريحات صحفية إلى أن مجلس الأعمال السعودي ـ المصري برئاسة الشيخ صالح كامل، قرر رفع سقف الاستثمارات السعودية بمصر من 25 مليار دولار إلى 51 مليارا في 2017. وأضاف «نحن على استعداد لاستثمار مليار دولار إضافية مع الحكومة السعودية، ليصبح إجمالي استثمارات المجلس 51 مليار دولار بواقع 12 مليارا من القطاع الحكومي و38 مليار دولار من القطاع الخاص». معلنًا أن المجلس سيجتمع بالقاهرة في 7 مايو المقبل لبحث هذا الأمر.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” الهيئات القضائية تؤكد التزامها بتعديلات «اختيار رؤسائها» .. «النيابة الإدارية» و»قضايا الدولة” قالت الصحيفة إن المجالس العليا للهيئات القضائية أكدت التزامها بتطبيق تعديلات قانون الهيئات القضائية، بعد أن أقره البرلمان، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه الخميس الماضي. وعقد كل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والأعلى لهيئة قضايا الدولة، اجتماعات لمناقشة أسماء المرشحين الثلاثة الذين سيتم رفعهم إلي الرئيس، قبل يوم غد، حيث نصت التعديلات علي ضرورة إرسالها للرئاسة قبل ٦٠ يوما من خلو مناصب رؤسائها. بينما اجتمع المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود لمناقشة التطورات الجديدة، وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس الدولة لا يزال أمامه وقت حتي ٢٠ مايو المقبل، لإرسال قائمة مرشحيه إلي الرئيس، حيث يبلغ المستشار مسعود سن السبعين في ١٩ يوليو القادم من جانبه أصر نادي القضاة علي استمرار الدعوة لعقد جمعيات عمومية طارئة للقضاة يوم الجمعة القادم بدار القضاء العالي.

وبعنوان ” الشريف: مهلة أسبوعاً لتحديد أماكن «عربات المأكولات» بالميادين.. تكليف ٦ محافظين بحل مشكلة «الكافيهات» غير المرخصة.. وبحث التعديلات التشريعية المطلوبة قالت الصحيفة أن د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية كلف المحافظين بسرعة تخصيص أماكن في الميادين العامة للمنافذ المتحركة لبيع السلع، وعربات المأكولات تشجيعا للشباب، واشترط أن تقع هذه المواقع في أماكن حيوية، بشرط ألا تتسبب في اختناقات مرورية أو أضرار للمواطنين، مع مراعاة المظهر الجمالي بهذه المشروعات. ومنح المحافظين مهلة حتي نهاية الأسبوع لتقديم أسماء الأماكن التي تم تخصيصها.

وبعنوان ” السيسي يودع بابا الفاتيكان بمطار القاهرة .. الرئاسة: عازمون علي مواصلة العمل لتكريس التسامح والسلام” قالت الصحيفة أن رئاسة الجمهورية أعربت ، في بيان لها أمس ، عن عميق تقديرها لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، مؤكدة عزمها علي مواصلة العمل مع قداسته من أجل تكريس التسامح والسلام والتعايش المشترك بين كافة شعوب العالم ودياناته ومذاهبه، وكذلك الا​ستمرار في بذل أقصي الجهد في التصدي للفكر المتطرف والقضاء عليه، من خلال إعلاء قيم احترام وقبول الآخر والتعاون والبناء لما فيه خير الإنسانية كلها.

وأشارت الرئاسة ، في بيانها ، إلي أن هذه الزيارة التي تتواكب مع الذكري السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفاتيكان، إنما تؤكد أهمية مواصلة جهود إرساء السلام، من خلال تعزيز الحوار بين الأديان، والإنصات لصوت الاعتدال الذي تعبر عنه القيادات الروحية العظيمة مثل قداسة البابا فرنسيس، الذي أدخل السعادة والفرح إلي الشعب المصري بزيارته التاريخية لمصر.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” تمهيداً للحصول علي 1.25 مليار دولار .. بعثة صندوق النقد تراجع أداء الاقتصاد المصري اليوم” قالت الصحيفة أن القاهرة تستضيف اليوم بعثة صندوق النقد الدولي التي تستمر زيارتها حتي 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا للحصول علي جزء من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 1.25 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إن عمرو الجارحي وزير المالية أوضح أن الزيارة تهدف إلي إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي علي أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل. وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام. وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات. وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.

وفي سياق آخر ، وبعنوان ” الغاز الطبيعي في مليون شقة بالمحافظات ” قالت الصحيفة أن قطاع البترول نجح في إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة بالدلنجات وأبوالمطامير وشبراخيت وزاوية غزال وديروط وسمخراط والمجد وإدكو بمحافظة البحيرة لاستكمال خطة عمل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل المخططة خلال عام 2016 ــ .2017

وأشارت الصحيفة إلي أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تلقي تقريرا من المهندس مصطفي هلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات أوضح فيه أن عدد المدن التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها لأول مرة بلغ 27 مدينة وقرية بمختلف المحافظات.

وجاء في التقرير أن خطة توصيل الغاز خلال العام المالي الحالي تشمل توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية منها 220 ألفًا بالصعيد ليصل عدد الوحدات التي وصلها الغاز علي مستوي الجمهورية حتي الآن 8.3 مليون وحدة.

وبعنوان ” افتتاح مشروعات تنموية وخدمية بجنوب سيناء” قالت الصحيفة أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد أن المحافظة بدأت بالفعل في استكمال منظومة الطرق حيث تم البدء في عملية ازدواج طريق النفق شرم الشيخ بطول 360 كيلو تقريبا وبتكلفة 3 مليارات جنيه وجار تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لربط سيناء بمحور قناة السويس والإسماعيلية الجديدة بشبكة طرق جيدة.