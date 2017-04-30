قال أكرم علام، مستشار وزارة السياحة، إن زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى مصر هدية كبيرة لنا، وتؤكد على قوة التاريخ المسيحي المصري، مشيرا إلى أن 170 محطة تلفزيونية عالمية جائت لتغطية الحدث.

وأضاف علام، في حواره مع برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» أن بابا الفاتيكان له حضور قوي جدا، وتقديره واعتزازه لمصر كان شعورا متبادلا.

وأوضح مستشار وزارة السياحة، أن ما حدث خلال زيارة بابا الفاتيكان يمنحنا دفعة كبيرة جدا، حيث أصبحنا نمتلك محتوى يكفي لسنوات قادمة للترويج لمصر، وخطوة كبيرة لتغيير الصورة السلبية لمصر في الغرب.