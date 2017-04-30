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خالد عكاشة: قبائل سيناء دعوا للاتحاد عقب شعورهم بخطر الإرهاب
خالد عكاشة

خالد عكاشة: قبائل سيناء دعوا للاتحاد عقب شعورهم بخطر الإرهاب

الأحد، 30 ابريل 2017 06:22 ص
وكالات

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن قبائل سيناء يشعرون بنوع من أنواع التضييق على معيشتهم، وأن خطر الإرهاب يطال عددا من أبنائهم، ما يستدعي توحدهم في الحرب على الإرهاب.
وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية، مقدمة برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» أن الأجهزة الأمنية متواجدة في سيناء منذ 3 سنوات لتحقيق الاستقرار والأمن ، مشيرا إلى أن بيان قبائل سيناء أتى متأخرا .
وأوضح أن هناك حوادث وخلافات دارت بين قبيلة الترابين، والتنظيمات الإرهابية في سيناء، مشيرا إلى أنه يتمنى ألا يكون البيان الصادر يستهدف تحقيق مصالح شخصية بل من أجل الصالح العام لأهالي سيناء

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