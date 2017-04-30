قال النائب أحمد العوضي، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروعا قُدم لمجلس النواب بتعديل قانونين الأول خاص بإقامة ودخول الأجانب لمصر والخروج منها، والثاني إقامة وديعة من أجل الحصول على الجنسية.

وأضاف «العوضي» خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم» أن القانون يمنح الأجنبي الإقامة في مصر بوديعة في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ومنحه الجنسية المصرية بعد مرور الخمس سنوات بشروط معينة

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن، أنه لن يتم تحديد قيمة الوديعة حتى الآن، ولكنه يعتقد المبلغ سيكون 200 ألف دولار، مشيرا إلى أن الوقت الذي يفك فيه الوديعة بعد 5 سنوات متتالية، والدولة لديها الحق بمنح الجنسية للطالب او الرفض لأن المسألة جوابية وليست وجوبية.

وأشار إلى أنه يشترط عمل تحريات على طالب الجنسية قبل منحها له، وإذا تتوفر الشروط عليه يتم لم تعطى له، مضيفا أن بعد الفترة المحددة يتم التنازل عن الوديعة لصالح البنك المركزي مقبل منح الجنسية، والبعض الدول تطبق هذا الموضع بها فيما يخص الاستثمار مثل الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 500 ألف دولار من أجل منح الإقامة.

ولفت إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 5 ملايين شخص عربي وإفريقي، مشيرا إلى أن هناك فرق بين الإقامة بوديعة أو الجنسية، ويهدف المشروع إلى إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة داخل جمهورية مصر العربية.

ومن جانبة.. أكد زائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم»، أن بيع الجنسية المصرية مقابل الوديعة ده يعتبر تقليل من شأنها.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي علي قانون يمنح الأجنبي الإقامة في مصر بوديعة في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ومنحه الجنسية المصرية بعد مرور الخمس سنوات بشروط معينة، ويهدف المشروع إلى إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة داخل جمهورية مصر العربية.