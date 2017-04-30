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الأحد 30 ابريل 2017 06:30 صباحاً
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الفنان شعبان عبد الرحيم يهاجم «داعش»
شعبان عبد الرحيم

الفنان شعبان عبد الرحيم يهاجم «داعش»

الأحد، 30 ابريل 2017 06:15 ص
محيط

عرض الإعلامي وائل الإبراشي خلال تقدمه برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم» أغنية حصرية عن الإرهاب للمطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم والشاعر إسلام خليل بعنوان «إرهابي يا إرهابي»، والتي يواجه بها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وعلى نفس اللحن الشهير الذى اشتهر به «شعبان»، وتقول كلمات الأغنية: «إرهابي يا إرهابي .. يا عديم الانتماء .. يا اللي بتفجر نفسك وبتقتل الأبرياء.. مين اللي غسلك مخك وخلاك تقتل في الناس.. في شرع مين قلنا يا عديم الإحساس.. دا اللي بيديك الحزام علشان تفجر بيه.. دخلك الجنة كان هو يطمع فيه .. اللي بتسمع كلامهم بإشارة من بعيد.. دول بياعين الفتوى ومنبع التحريض .. بيختارولك الحبسة والموت بشكل أليم .. وهما ياكلوا الكبسة هناك في حضن تميم».

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