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الأحد 30 ابريل 2017 06:38 صباحاً
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شاهد.. طفلان يتعرضان للتعذيب بالنار على يد خالتهما
وائل الابراشي

شاهد.. طفلان يتعرضان للتعذيب بالنار على يد خالتهما

الأحد، 30 ابريل 2017 06:04 ص
محيط

كشف تقريرا مصورا لطفلين عن تعرضهمنا للتعذيب والحرق على يد خالتها، لرفضها وجودهم في المنزل، بعد ترك الأب الطفلين وتزوج، وفقا لما عرضه الإعلامي وائل الإبراشي،  في برنامجه «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم».

وأكدت الطفلة حبيبة، ضحية التعذيب أن خالتها حاولت حرقها أكثر من مرة، واعتدت عليها عدة مرات، قائلة: “خالتي بتعذبني عشان مش عايزاني في البيت”، موضحة أن الجيران هم من أنقذوها ونقلوها إلى المستشفى.

وقال الإبراشي إن أعداء الطفولة أعداء للإنسانية، مشيرا إلى أن نظرات الطفلة بعد تعرّضها للتعذيب تحمل معاني كثيرة، وألماً ومرارة كبيرة.

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