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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأحد بالبنوك المصرية
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأحد بالبنوك المصرية

الأحد، 30 ابريل 2017 05:59 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.83 4.85 شهر واحد
اتش اس بى سى HSBC 4.83 4.87 6 أيام
بنك بلوم 4.81 4.84 7 دقائق
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 3 أيام
البنك العربى 4.81 4.84 3 أيام
بنك عودة 4.81 4.84 3 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 3 أيام
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 3 أيام
بنك قناة السويس 4.80 4.83 6 أيام
البنك المصرى الخليجى 4.80 4.83 3 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 3 أيام
بنك الإسكندرية 4.79 4.84 4 أيام
كريدى أجريكول 4.79 4.84 3 أيام
المصرف المتحد 4.79 4.84 3 أسابيع
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 3 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 3 أيام
بنك القاهرة 4.78 4.83 3 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 4 أيام
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 4 أسابيع
البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.82 3 أيام
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 3 أيام
بنك البركة 4.67 4.88 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهر واحد
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