قال الأب بطرس دنيال ، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما ، إن المعمودية تعنى ان الإنسان عندما يولد يكون مسيحيا ، والاتفاقية التى وقعت بالأمس أسعدت جميع الأقباط حيث تم الاتفاق بين الارثوذوكس والكاثوليك ، وتقضى على العديد من المشاكل والأزمات التى كانت تحدث فى السابق.

وأضاف دنيال خلال حوار برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن اتفاقية المعمودية سيكون لها العديد من الأمور الايجابية خلال الفترة المقبلة ، كما ان توقيعها فى مصر امر مهم ، كما انها ستوحد موعد عيد القيامة بين الطائفتين.