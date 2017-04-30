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الأب بطرس دنيال: توقيع المعمودية فى مصر ينهى الأزمات
كنيسة العذراء

الأب بطرس دنيال: توقيع المعمودية فى مصر ينهى الأزمات

الأحد، 30 ابريل 2017 05:57 ص
محيط

قال الأب بطرس دنيال ، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما ، إن المعمودية تعنى ان الإنسان عندما يولد يكون مسيحيا ، والاتفاقية التى وقعت بالأمس أسعدت جميع الأقباط حيث تم الاتفاق بين الارثوذوكس والكاثوليك ، وتقضى على العديد من المشاكل والأزمات التى كانت تحدث فى السابق.

وأضاف دنيال خلال حوار برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن اتفاقية المعمودية سيكون لها العديد من الأمور الايجابية خلال الفترة المقبلة ، كما ان توقيعها فى مصر امر مهم ، كما انها ستوحد موعد عيد القيامة بين الطائفتين.

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