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ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد بالبنوك المصرية
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دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد بالبنوك المصرية

الأحد، 30 ابريل 2017 05:54 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 4 أيام
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك البركة 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 3 أيام
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 3 أيام
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 3 أيام
المصرف المتحد 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 3 أسابيع
كريدى أجريكول 18.05 18.15 3 أيام
اتش اس بى سى HSBC 18.05 18.20 2 يومين
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 4 أيام
البنك العربى 18.05 18.15 أسبوعين
بنك عودة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك بلوم 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المركزى المصرى 18.03 18.13 3 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.00 17.90 3 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 4 أسابيع
البنك المصرى الخليجى 18.00 18.10 3 أيام
بنك القاهرة 18.00 18.10 3 أيام
بنك قناة السويس 18.00 18.10 7 أيام
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهر واحد
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 4 أسابيع
بنك مصر 17.95 18.05 4 أسابيع
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 4 أسابيع
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