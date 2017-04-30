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حقيقة إيقاف إمام مسجد السيدة نفيسة عن العمل بسبب الإعلام
مسجد السيدة زينب

حقيقة إيقاف إمام مسجد السيدة نفيسة عن العمل بسبب الإعلام

الأحد، 30 ابريل 2017 05:51 ص
محيط

علّق الشيخ عبدالله رشدي، إمام مسجد السيدة نفيسة، على قرار إحالته للتحقيق بوزارة الأوقاف، والتي قيل إن سبب التحقيق هو بسبب تواصله المستمر مع وسائل الإعلام.

وأضاف رشدي في مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أنه توجّه للتحقيق معه، وقام بإيضاح كافة الأمور، لوجود بعض المسائل الإدارية التي كان بها بعض اللبس.

وأشار رشدي إلى أن الأوقاف لم تتخذ ضده أى إجراء أو عقوبة، مشيرا إلى أنه مازال يشغل منصب إمام مسجد السيدة نفيسة ويقوم بمهامه بشكل طبيعي.

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