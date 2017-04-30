قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم السابق، إن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية تم إقراره بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وسيتم العمل به وتطبيقه.

وأضاف عبد الستار في مداخلته ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أنه على الرغم من غضب رجال القضاء واعتراضهم على القانون إلا أنهم يغضبون غضب العاقل.

ولفت “عبد الستار” إلى أن القضاة من حقهم الطعن على القانون، عقب اختيار رؤساء المجالس والهيئات القضائية، وسيتم الطعن على تلك التعيينات التي تمت وفقا لهذا القانون.

وأوضح عبد الستار، أن المواعيد المحددة بالقانون لاختيار الترشيحات التي سيتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية تعتبر مواعيد منظمة فقط ولا يتربت عليها بطلان، ولكن الهام أن تتم العملية كلها قبل نهاية شهر يونيو القادم.

لافتا إلى أنه لا يعتقد أن تقوم السلطة التنفيذية باختيار رؤساء الهيئات القضائية إذا تأخر القضاة في تقديم ترشيحات، فالدولة لا تسعى للدخول في صدام.