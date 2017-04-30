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هيئة نظافة القاهرة: إعادة منظومة جمع القمامة من المنازل
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هيئة نظافة القاهرة: إعادة منظومة جمع القمامة من المنازل

الأحد، 30 ابريل 2017 05:43 ص
محيط

قال حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن عقود الشركات الخاصة للنظافة تنتهي مع نهاية العام الحالي.
وأضاف السعيد، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» أن هناك خطة جديدة لتنظيف شوارع مصر، من خلال إعادة جمع القمامة من الوحدات السكنية والتجارية، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 10 مواقع محطات مناولة ثابتة ومتحركة لجمع القمامة ونقلها.
وأوضح أنه ستتم مراقبة عمل سيارات جمع القمامة من خلال «gbs» والتأكد من التزامهم في العمل، وخط السير المخصص لهم.

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