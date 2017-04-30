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مجمع البحوث الإسلامية: رسائل شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان "أخوة إيمانية"
بابا الفاتيكان وشيخ الازهر

مجمع البحوث الإسلامية: رسائل شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان "أخوة إيمانية"

الأحد، 30 ابريل 2017 05:36 ص
محيط

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن البابا فرنسيس أكد أن مصر هى قلب المنطقة ومهد الأديان، مشيرًا إلى أن الإسلام برىء من الأعمال والأفكار الإرهابية التى يروّجها البعض، معتبرًا أن رسائل شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان خلال مؤتمر السلام رسائل أخوة إيمانية.

وأوضح الجندى، خلال حواره فى برنامج «على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» أن الأنشطة والفعاليات التى تنظمها مشيخة الأزهر عديدة للغاية، كما أن هناك جهودًا تُبذل بين الأزهر والكنيسة وتتم ترجمتها لجميع لغات العالم، مشيرًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر أكد أكثر من مرة المواطنة أهم من الأقليات.

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