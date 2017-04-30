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مطران الأرمن الكاثوليك يطالب بتطبق كلمات شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان وشيخ الازهر

مطران الأرمن الكاثوليك يطالب بتطبق كلمات شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

الأحد، 30 ابريل 2017 05:33 ص
محيط

صرح المطران كريكور كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك، يأننا بحاجة لمد الجسور ونتعرف على بعضنا البعض لتحقيق السلام، مؤكدا أنه علينا أن نأخذ كلمات شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ونطبقها على أرض الواقع.

وقال كوسا، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام» المذاع على قناة “تن”، إن الفاتيكان يمد يده لسائر الأديان بالحوار ونريد أن نتابع الحوار لمد جسور المعرفة، مشيرا إلى أنه طالما هناك تعصب وتطرف بالتالي لا يوجد سلام.

وأوضح مطران الأرمن الكاثوليك، أن الكنيسة دائما في تطور وإذا كان هناك أمر وقع خطأ في الماضي فعلينا أن نصلحه ونبني الثقافة التي تجمعنا.

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