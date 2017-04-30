قررت بلدية موسكو مد عمل خمسة معارض تاريخية أقيمت في مركز العاصمة الروسية، إلى 10 مايو المقبل، وذلك في إطار مهرجان “هدية أعياد الربيع”.

وتسمح المعارض لزوارها بالاطلاع على مظاهر حياة أهالي موسكو في مرحلة القرون الـ17 إلى 20، بما فيها الأعمال الخيرية والتربية والتعليم والفنون والحرف والتسلية واحتفالات بالأعياد.

وتقدم المعارض، -وفق روسيا اليوم- على مدار 24 ساعة، نحو 5000 لوحة، تتضمن نسخًا عن صور فوتوغرافية قديمة، بالإضافة إلى ثوائق مختلفة من تلك الحقبة.

وتم ترجمة الكتابات التوضيحية المرفقة بالمعروضات إلى اللغة الإنكليزية، حيث أعدت هذه المعارض بالتعاون بين قسم الثقافة في بلدية موسكو، والمتاحف والمنشآت التعليمية في العاصمة الروسية، بما فيها جامعة موسكو الحكومية، ومتحف شوسيف للفن المعماري ومسرح “مالي” الدرامي.

يذكر أن المعارض الخمسة تحمل العناوين التالية: الأحياء التاريخية في موسكو، وموسكو مركز الثقافة والعلوم في القرنين الـ18 و19، وموسكو مركز الحرف والتجارة، وتقاليد الاحتفال بعيد الفصح في موسكو وتاريخ هدايا عيد الفصح، وتاريخ العروض المسرحية في موسكو.