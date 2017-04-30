تعاقدت دار الحلم للنشر والتوزيع والترجمة، مع عدد من الأطباء والجمعيات والمؤسسات الطبية منها، المؤسسة المصرية الأمريكية لأمراض السمنة والسكري والأمراض السريرية، لإصدار سلسلة من الكتب الطبية المتخصصة، بأسلوب مبسط.

وأوضح صاحب دار الحلم للنشر والتوزيع، د.إسلام فتحي، إلى أن هدف سلسلة “ما لا تعرفه عن” هو مساعدة العامة من المرضى غير القادرين على فهم المصطلحات الطبية المتخصصة من فهم واستيعاب مرضهم بشكل علمي مبسط، يمكنهم من التعامل مع مرضهم بصورة صحية سليمة حتى التعافي، حيث إن الخطوة الأولى للتعامل مع أي مرض مهما كان هو الفهم السليم لطبيعة المرض وكيفية التعافي منه.

وأوضح أن الدار ستستمر في إصدار تلك الكتب من أجل تحسين مستوى الصحة العامة إيمانا منها بالدور التنموي الواجب انتهاجه من قبل الشباب عامة ودور النشر بشكل خاص.