صرح المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المهندس محروس سعيد بأن المتحف استقبل، أمس السبت، الأمير عباس حلمي وجمعية أصدقاء متحف المنيل، حيث أشادوا بالمتحف واتساعه البالغ 33 فدانا، وبتصميمه المعماري والذي يعد من أفضل التصميمات الهندسية على مستوى العالم، وموقعه على بحيرة عين الصيرة المطلة على المتحف مع وجود القلعة بجواره.

وأضاف المهندس محروس سعيد- في تصريح أمس- أن الأمير عباس حلمي أجرى جولة تفقدية داخل قاعة العرض المؤقت، والتي تحتوي على الحرف المصرية عبر العصور، ورافقه خلالها كبيرة الأثريين بالمتحف فاطمة بكار، والتي قدمت شرحا عن كل حرفة ومدى ارتباطها بالبيئة المحيطة بالمتحف.

من جانبه، أوضح المسئول الإعلامي للمتحف معتز الحسيني أن أعضاء جمعية أصدقاء متحف المنيل، والتي جاءت زيارتهم عقب زيارة الأمير عباس حلمي للمتحف، أشادوا بتجهيزات المتحف من مبنى الاستقبال والكافيتريات والمطاعم وقاعات المتحف المختلفة، مثل قاعة السينما والمسرح وقاعة المؤتمرات، إلى جانب قاعة العرض المؤقت والتي تبهر كل زائر بما تحويه من كنوز أثرية تعبر عن حضارة مصر في الحقب الزمنية المختلفة.

وأشار إلى أن أعضاء الجمعية أعربوا عن رغبتهم الشديدة بالمشاركة في المنتديات والفعاليات والمؤتمرات والأنشطة المختلفة التي تُعقد بمتحف الحضارة؛ نظرا لأهميتها الكبيرة وتأثيرها الإيجابي في نشر الوعي الثقافي والأثري بالمجتمع.