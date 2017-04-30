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"ثلاث نساء قديرات" جديد كلمة
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"ثلاث نساء قديرات" جديد كلمة

الأحد، 30 ابريل 2017 03:43 ص
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بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، واحتفاء بمرور 10 سنوات على انطلاقة مشروع “كلمة” للترجمة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أصدر المشروع رواية جديدة بعنوان: “ثلاث نساء قديرات” للكاتبة الفرنسيّة ماري ندياي، نقلتها إلى العربيّة ماري طوق.

ووفقا للناشر، تضم “ثلاث نساءٍ قديرات”، ثلاث قصص طويلة، كلّ منها مخصّصة لحضور فريد لامرأة، ولكنّ القصص ترتبط بخيوطٍ، بعضها خفيّ، والبعض الآخر ظاهر، لتشكّل في نهاية المطاف رواية متكاملة ومنسجمة. والخيط الناظم الأكبر هو هذه الوحدة المعنويّة أو الروحيّة، تجمع ثلاث نساء يسيطرن على مصيرهنّ بذكاء وقوّة.

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