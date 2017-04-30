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صحيفة أمريكية: إدارة ترامب في حاجة لتحسين طريقة التعامل مع الهجرة
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

صحيفة أمريكية: إدارة ترامب في حاجة لتحسين طريقة التعامل مع الهجرة

الأحد، 30 ابريل 2017 04:07 ص

قالت صحيفة (لوس انجلوس تايمز)، إن معظم الـ 11 مليون مهاجرا بشكل غير قانوني في أمريكا منذ أكثر من عشر سنوات قد اندمجوا في نسيج المجتمع.
ورأت الصحيفة -في تعليق على موقعها الإلكتروني- أن طرد هؤلاء المهاجرين إلى خارج أمريكا هو كفيل بتعقيد المشاكل بدلا من حلها؛ وبدلا من طرد هؤلاء الذين بنوا أنفسهم في أمريكا على مدى سنوات دونما تصريح ومع ذلك لم يخالفوا قوانين مهمة - يتعين على الإدارة الأمريكية العمل مع الكونجرس لإحياء مشروع قانون 2013 لإصلاح الهجرة بشكل شامل وتناول هذه القضية بأسلوب إنساني وبراجماتي ومتطلع لتحقيق الأفضل للبلاد.
وأكدت الصحيفة أن معظم الأمريكيين يدعمون الهجرة وإصلاح قانون الهجرة ويرغبون في إيجاد طريق لإضفاء الشرعية على هؤلاء الذين طال مقامهم في أمريكا كأعضاء منتجين في المجتمع.
ونوهت (لوس انجلوس تايمز) عن أن الهجرة هي التي صنعت أمريكا، رغم نوبات الخوف من الأجانب التي تنتاب المجتمع؛ وأن الهجرة لم ترسم فقط ماضي أمريكا، وإنما مستقبله كذلك؛ نعم هي تحتاج إلى تنظيم وإدارة وهو ما يجعل الحاجة إلى قيادة مسئولة أمرا ضروريا.
وقالت الصحيفة إنه في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونجرس والبيت الأبيض، فإن إصلاح نظام الهجرة يقع على عاتقهم؛ وهم في حاجة إلى إنجاز هذا الإصلاح بدلا من الاندفاع في استراتيجيات غير سائغة.

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