حذر المجلس الرئاسي الليبي «كل من يتعامل بأي طريقة كانت مع عصابات التهريب، بأن العقاب الرادع سيطال الجميع، ولا تسامح مع من يتاجر بقوت الليبيين» ، مشيدا بـ«العملية الناجحة» التي نفذها حرس سواحل البحرية الليبية، أمس الأول الجمعة، أمام سواحل مدينة ذوارة، وأسفرت عن حجز ناقلتين استخدمتا لتهريب الوقود.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان نشره عبر صفحته على «الفيس بوك» إن «حرس السواحل تعامل بكفاءة واقتدار مع المهربين».

وأكد المجلس على دعمه الكامل وتوفيره الإمكانيات الضرورية لعملية مكافحة التهريب في البحر أو عن طريق البر «حتي يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي تستنزف ثروات البلاد».

كان الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل ضبط ناقلتي نفط قبالة شواطئ سيدي سعيد غرب مدينة زوارة بعد مواجهات مسلحة مع الدوريات الاعتيادية للقوات البحرية لمدة ثلاث ساعات.