 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 05:01 صباحاً
روابط سريعة
الرئاسي الليبي: العقاب الرادع للمتعاملين مع عصابات التهريب

الرئاسي الليبي: العقاب الرادع للمتعاملين مع عصابات التهريب

الأحد، 30 ابريل 2017 03:56 ص

حذر المجلس الرئاسي الليبي «كل من يتعامل بأي طريقة كانت مع عصابات التهريب، بأن العقاب الرادع سيطال الجميع، ولا تسامح مع من يتاجر بقوت الليبيين» ، مشيدا بـ«العملية الناجحة» التي نفذها حرس سواحل البحرية الليبية، أمس الأول الجمعة، أمام سواحل مدينة ذوارة، وأسفرت عن حجز ناقلتين استخدمتا لتهريب الوقود.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان نشره عبر صفحته على «الفيس بوك» إن «حرس السواحل تعامل بكفاءة واقتدار مع المهربين».
وأكد المجلس على دعمه الكامل وتوفيره الإمكانيات الضرورية لعملية مكافحة التهريب في البحر أو عن طريق البر «حتي يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي تستنزف ثروات البلاد».
كان الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل ضبط ناقلتي نفط قبالة شواطئ سيدي سعيد غرب مدينة زوارة بعد مواجهات مسلحة مع الدوريات الاعتيادية للقوات البحرية لمدة ثلاث ساعات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3