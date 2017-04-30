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ايناسيو يتحدث عن سقوط الزمالك أمام طنطا ورحيل جنش
الزمالك وطنطا

ايناسيو يتحدث عن سقوط الزمالك أمام طنطا ورحيل جنش

الأحد، 30 ابريل 2017 02:28 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

أكد البرتغالى جوستو ايناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك، أن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى فريقه حارس جيد ومميز أيضا.

وتابع ايناسيو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أن أحمد الشناوى هو أفضل حارس مرمى فى مصر، مشيرا إلى القدرات والإمكانيات الفنية العالية التى يتمتع بها الحارس.

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