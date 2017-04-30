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ايناسيو: جوزيه شبه صراع الأهلي والزمالك بريال وبرشلونة
مانويل جوزيه

ايناسيو: جوزيه شبه صراع الأهلي والزمالك بريال وبرشلونة

الأحد، 30 ابريل 2017 02:23 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

قال البرتغالى جوستو ايناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك، أنه عرف من مواطنه مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادى الأهلى أن هناك صراع شرس بين الأهلى والزمالك فى المنافسة على البطولات.

وتابع ايناسيو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أن جوزيه أكد له أن هذا الصراع يشبه صراع ريال مدريد وبرشلونة فى اسبانيا وبنفيكا وبورتو في البرتغال.

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