أكد البرتغالى جوستو ايناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك، أن محمود عبدالرازق شيكابالا نجم النادى الزمالك لاعب موهوب ومبدع، مشيرا إلى القدرات الفنية المتميزة للاعب.

وتابع ايناسيو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أن شيكابالا قائد حقيقى وأكثر مايميزه هو حرصه الدائم على مصلحة الفريق.

وأضاف ايناسيو شيكابالا يحتاج لبذل مجهود أكثر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الشئ الوحيد الذى ينقص شيكابالا هو القصور فى الجانب الدفاعى فقط.