عرضت وسائل الإعلام العربية والدولية تقريرا مصورا عن أهم محطات زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس لمصر، والتي استغرقت يومين، وانتهت منذ ساعات قليلة.

وعرضت قناة “الحرة” الأمريكية علي موقعها الإلكتروني تحت عنوان “قبل مغادرته مصر.. البابا لكهنة المستقبل: كونوا قوة إيجابية” تقريرا مصورا بلقاءات البابا فرنسيس بالمسئولين المصريين، وكذلك القداس الذي أقامه في استاد الدفاع الجوي، وكذلك وداع الرئيس عبد الفتاح السيسي له عند سلم الطائرة، لتنتهي بذلك زيارته التاريخية إلى مصر التي استمرت 27 ساعة.

وقالت القناة إن بابا الفاتيكان اختتم زيارته بلقاء كهنة المستقبل الذين يدرسون في الكلية الإكليركية للأقباط الكاثوليك في جنوب القاهرة.

من جانبها، رصدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تحت عنوان “بابا الفاتيكان يزور مصر” في تقرير مصور أهم المحطات في زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى القاهرة منذ أن وصل إلي مطار القاهرة بالأمس، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مرورا بكلمته خلال المؤتمر العالمي للسلام الذي نظمه الأزهر الشريف وكذلك مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له في قصر الاتحادية والكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال بزيارته وزيارته للكنيسة المرقسية ولقاءه بالبابا تواضروس والقداس الذي تم في استاد الدفاع الجوي وزيارته لكلية الإكليركية للأقباط الكاثوليك في جنوب القاهرة، انتهاء بوداع الرئيس السيسي له في مطار القاهرة.

أما قناة “سي إن إن” الأمريكية بالعربية فقد ركزت على أهم تصريحات البابا فرنسيس منذ الأمس واليوم، ووضعت عنوانا عريضا يقول “البابا فرنسيس: التطرف الوحيد الجائز للمؤمن هو تطرف الحب” والذي جاء في كلمة البابا فرنسيس خلال القداس الذي أقيم في استاد الدفاع الجوي بحضور أكثر من 25 ألفا من أبناء الشعب المصري.

بدورها، قالت قناة العربية “بحضور 30 ألفا.. بابا الفاتيكان يقيم قداسا في مصر” ورصدت بالصور والفيديوهات حضور البابا فرنسيس إلي مقر القداس في استاد الدفاع الجوي منذ دخوله بالسيارة المكشوفة وتحية الحضور له، حتي انتهاء القداس وخروجه وسط ترحيب الحضور أيضا.

وقالت القناة إن بابا الفاتيكان رأس القداس الذي أقيم باستاد الدفاع الجوي بمشاركة الطوائف الست الكاثوليكية في مصر، وحضر القداس نحو 30 ألف شخص من الأقباط بكافة محافظات مصر، وذلك تحت شعار “بابا السلام في مصر السلام”.

وكذلك كانت قناة “سكاي نيوز” بالعربية من بين القنوات التي تابعت الزيارة منذ الإعلان عنها قبل وصول البابا فرنسيس إلي القاهرة، ورصدت بالصور وصول بابا الفاتيكان لمطار القاهرة بالأمس، وعنونت تقريرها “البابا يغادر مصر بعد زيارة تاريخية” وقالت إن بابا الفاتيكان غادر مصر بعد زيارة تاريخية استمرت ليومين وتضمنت دعوات إلى الوحدة بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة التعصب والتطرف.

ولفت القناة إلي محطات زيارة البابا فرنسيس للقاهرة واجتماعاته مع المسئولين سواء سياسيين أو دينيين وخطاباته، منذ وصوله حتي أخر خطاب قبل مغادرته.