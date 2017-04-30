لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 17 آخرون بجراح، اليوم السبت، في اشتباكات بين مواطنين وخارجين على القانون سرقوا عددا من الماشية، بمنطقة المتير بمدينة برام بولاية جنوب دارفور بالسودان.

وأكد نائب والي جنوب دارفور الطيب حمد أبوريدة- في تصريح صحفي- أن “الحادث يُعد واحدا من أفعال المنفلتين الذين قاموا بسرقة أبقار تتبع لقبيلة السلامات”.

وأضاف أن أهالي مدينة برام قاموا بملاحقة الجناة، الذين نصبوا لهم كمينًا، وحدث اشتباك بين الجانبين، سقط إثره 29 ما بين قتيل وجريح، نافيا أن تكون للحادث دواعٍ قبلية، مشيرا إلى أن الحكومة دفعت بتعزيزات أمنية إلى منطقة الأحداث، ومؤكدا استقرار الأوضاع بالمنطقة.