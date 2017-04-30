تحدث البرتغالى جوستو ايناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك، عن أنه يعرف جيدا أن هناك منافسة شرسة بين الأهلى والزمالك فى مصر تشبه صراع بورتو وبنفيكا فى البرتغال.

وأضاف ايناسيو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أنه يعرف النادى الزمالك منذ فترة تحديدا منذ أنضمام محمود عبدالرازق شيكابالا لسبورتنج لشبونة البرتغالى.

وكشف ايناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك، حقيقة تسببه فى رحيل محمود عبدالرازق شيكابالا نجم النادى الزمالك عن صفوف سبورتنج لشبونة، أثناء تواجده بالفريق البرتغالى.

وقال أنه لا علاقة له على الإطلاق برحيل شيكابالا من سبورتنج لشبونة، مؤكدا أن شيكابالا لاعب موهوب ومتميز، لكن عدم عودته مع بعثة سبورتنج لشبونة عقب مئوية الاتحاد كان سببا فى نهاية مسيرته مع الفريق البرتغالى.