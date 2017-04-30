ايناسيو : علاقتى برئيس الزمالك جيدة ولم يحذرنى أحد من تدريب الأبيض

أكد البرتغالى جوستو ايناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك، أن علاقته بالمستشار مرتضى منصور رئيس النادى الزمالك جيدة للغاية، مؤكدا أنها علاقة مبنية على الاحترام وستبقى كذلك بغض النظر عن النتائج.

وتابع ايناسيو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أنه لم يحذره أى شخص من تولى المهمة الفنية للزمالك، مشيرا إلى أنه فخور بتولى المهمة الفنية لفريق بحجم النادى الزمالك.