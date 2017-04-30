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ايناسيو ينتقد الإعلام الرياضى فى مصر ويوجه رسالة للصحفيين
ايناسيو - الزمالك

ايناسيو ينتقد الإعلام الرياضى فى مصر ويوجه رسالة للصحفيين

الأحد، 30 ابريل 2017 12:57 ص

أنتقد البرتغالى جوستو ايناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك، الإعلام الرياضى فى مصر، مشيرا إلى أنه يعانى هنا بشكل يومى من نقد الإعلام

ووجه ايناسيو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية “صدى البلد” رسالة قوية للصحفيين مطالبا إياهم بالحرص على كتابة الحقائق، مشيرا إلى أنه نشر عنه العديد من التصريحات الغير صحيحة على لسانه على الرغم من عدم ادلائه بها.

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