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ايناسيو يكشف كواليس تعاقده مع الزمالك
ايناسيو - الزمالك

ايناسيو يكشف كواليس تعاقده مع الزمالك

الأحد، 30 ابريل 2017 12:56 ص

كشف البرتغالى جوستو ايناسيو المدير الفنى للنادى الزمالك، كواليس تعاقده لتولى المهمة الفنية للزمالك.

وقال ايناسيو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أن المفاوضات بدأت منذ فترة وكان وقتها يتولى المهمة الفنية لأحد الفرق البرتغالية، وتم التوصل لاتفاق مع الزمالك عقب إنتهاء ارتباطه بالفريق البرتغالى، وحضر إلى القاهرة ووقع عقد توليه المهمة الفنية للزمالك.

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