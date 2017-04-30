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ايناسيو : سعيد بتدريب الزمالك ومرتضى منصور وراء قبولى عرض الزمالك
مرتضى منصور مع ايناسيو

ايناسيو : سعيد بتدريب الزمالك ومرتضى منصور وراء قبولى عرض الزمالك

الأحد، 30 ابريل 2017 12:57 ص

أكد البرتغالى جوستو ايناسيو المدير الفنى للنادى الزمالك، أنه سعيد لتوليه المهمة الفنية للنادى الزمالك مؤكدا أن النادى الزمالك فريق عالمى وصاحب إنجازات وبطولات عديدة.

وتابع ايناسيو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أن حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى الزمالك على قيادتى للفريق كان سببا رئيسيا فى قبولى العرض.

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