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ايناسيو: لقب الدوري أصبح مستحيل
الاهلي والزمالك

ايناسيو: لقب الدوري أصبح مستحيل

الأحد، 30 ابريل 2017 02:17 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

أكد البرتغالى جوستو ايناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك، أن المنافسة على بطولة الدورى الممتاز أصبحت مستحيلة بسبب فارق النقاط الكبير مع الأهلى.

وتابع ايناسيو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أن فرص الزمالك موجودة وبقوة فى التتويج ببطولتى كأس مصر وبطولة دورى أبطال إفريقيا .

وأضاف ايناسيو أن هدفه فى الموسم المقبل بناء فريق قوى ومنظم، مشيرا إلى أنه يهدف إلى المنافسة وبقوة على البطولة العربية للأندية.

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