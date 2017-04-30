أكد البرتغالى جوستو ايناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك، أن المنافسة على بطولة الدورى الممتاز أصبحت مستحيلة بسبب فارق النقاط الكبير مع الأهلى.

وتابع ايناسيو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أن فرص الزمالك موجودة وبقوة فى التتويج ببطولتى كأس مصر وبطولة دورى أبطال إفريقيا .

وأضاف ايناسيو أن هدفه فى الموسم المقبل بناء فريق قوى ومنظم، مشيرا إلى أنه يهدف إلى المنافسة وبقوة على البطولة العربية للأندية.