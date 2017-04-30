“أردال يالجين” على كرسيه المتحرك الذي قيده منذ الطفولة بسبب شلل دماغي، شارك برفقة والده في معرض الكتاب الـ22 في ولاية إزمير التركية، للتعريف بكتبه الـ15 التي ألفها باستخدام إصبع وحيد يقدر على تحريكه.

يضع يالجين (42 عاماً)، المولود في ولاية دياربكر بجنوب شرقي تركيا، كتبه على رف مثبت على مقعده المتحرك، في المعرض، ليعرف رواد المعرض بها.

وقال يالجين الذي انتقل مع أسرته للعيش في إسطنبول، لوكالة الأناضول التركية، الجمعة، إنه كتب 15 كتاباً لغاية اليوم، ويقوم بالتعريف بكتبه بجهوده الشخصية.

وأضاف أنه “شارك في معارض الكتب التي نظمت في إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وقوجة إيلي”.

وأوضح يالجين أن “كتابه الـ16 في مرحلة الطبع”، مبيناً أن كتبه تشمل “الشعر، والحكاية، والمسرحية، والتنمية البشرية”.

وبيّن أنه “يهدف من خلال مشاركته في المعارض، إلى جانب التعريف بكتبه، إثبات نفسه للناس بأنه قادر على فعل شيء”.

من جانبه قال والده “قايا يالجين”، إن ابنه أكمل الثانوية عبر الدراسة عن بعد، وكتب كتبه بإصبع واحد مستعيناً بحاسبه المحمول.

وأضاف أنه “يأخذ ابنه للمشاركة في المعارض كلما سنحت له الفرصة”.