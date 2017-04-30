 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 12:43 صباحاً
روابط سريعة
تركي يؤلف 15 كتاباً بإصبع واحد
0031442c75dba1f58ff0c97b4e77420d

تركي يؤلف 15 كتاباً بإصبع واحد

الأحد، 30 ابريل 2017 12:27 ص
وكالات

“أردال يالجين” على كرسيه المتحرك الذي قيده منذ الطفولة بسبب شلل دماغي، شارك برفقة والده في معرض الكتاب الـ22 في ولاية إزمير التركية، للتعريف بكتبه الـ15 التي ألفها باستخدام إصبع وحيد يقدر على تحريكه.

يضع يالجين (42 عاماً)، المولود في ولاية دياربكر بجنوب شرقي تركيا، كتبه على رف مثبت على مقعده المتحرك، في المعرض، ليعرف رواد المعرض بها.

وقال يالجين الذي انتقل مع أسرته للعيش في إسطنبول، لوكالة الأناضول التركية، الجمعة، إنه كتب 15 كتاباً لغاية اليوم، ويقوم بالتعريف بكتبه بجهوده الشخصية.

وأضاف أنه “شارك في معارض الكتب التي نظمت في إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وقوجة إيلي”.

وأوضح يالجين أن “كتابه الـ16 في مرحلة الطبع”، مبيناً أن كتبه تشمل “الشعر، والحكاية، والمسرحية، والتنمية البشرية”.

وبيّن أنه “يهدف من خلال مشاركته في المعارض، إلى جانب التعريف بكتبه، إثبات نفسه للناس بأنه قادر على فعل شيء”.

من جانبه قال والده “قايا يالجين”، إن ابنه أكمل الثانوية عبر الدراسة عن بعد، وكتب كتبه بإصبع واحد مستعيناً بحاسبه المحمول.

وأضاف أنه “يأخذ ابنه للمشاركة في المعارض كلما سنحت له الفرصة”.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3