بيجو 3008 face lift تصل مصر خلال الربع الاخير من العام

تعتزم شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات «CDCM»، وكيل العلامة الفرنسية «بيجو»، طرح الشكل الجديد من طراز بيجو “3008” face lift خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وكشف مصدر بالشركة، عن أنه من المرتقب إزاحة الستار عن الشكل الجديد من طراز بيجو 3008 face lift بالتزامن مع انطلاق فاعاليات معرض أتوماك فورميلا المقرر منتصف سبتمبر المقبل.

واضاف أن شركة «CDCM» تراهن على زيادة حجم مبيعاتها عبر طرح طرازها بيجو 3008 face lift بالسوق المحلية بـ3 فئات هى “Active، Allure، GT line “، بعدما شهدت مبيعات العلامة التجارية هبوطًا حادًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الشركة بصدد طرح طرازات جديدة بالسوق المحلية خلال العام المقبل التى تنتمى إلى شريحة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات suv هى “بيجو 5008” face lif، ضمن خطة تستهدف زيادة الحصة السوقية بالمبيعات.

وكانت مبيعات القاهرة للتنمية وصناعة السيارات«CDCM»، شهدت تراجعًا بنسبة %93.5 بواقع 86 سيارة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى التى بلغت 1338، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات ” أميك”.

وتأتى السيارة بيجو 3008 face lift، فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات suv، بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى، بقوة حصانية 165، وعزم أقصى للدروان يبلغ 140 نيوتن/ متر، وتدعم السيارة بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.