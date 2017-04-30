 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 12:32 صباحاً
روابط سريعة
إقلاع طائرة "مصر للطيران" الجديدة من مطار بأمريكا قادمة القاهرة
مصر للطيران ـ طائرة ‎

إقلاع طائرة "مصر للطيران" الجديدة من مطار بأمريكا قادمة القاهرة

الأحد، 30 ابريل 2017 12:17 ص
أ ش أ

أقلعت مساء اليوم السبت، الطائرة الثالثة الجديدة التي تسلمتها شركة “مصر للطيران” من طراز البوينج B737-800 NGs من مطار مصنع رينتون بمدينة سياتل الأمريكية في طريقها إلى القاهرة، وعلى متنها وفد الشركة المكلف بإنهاء إجراءات استلامها، لتنضم إلى أسطول مصر للطيران ضمن خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية.
وقبل إقلاع الرحلة التي تحمل رقم Ms 8585 وتسجيل حروف SU-GEH ورقم مسلسل MSN63800 تم إنهاء كافة الاعتمادات اللازمة للطائرة، ومنها: تفتيش إدارة الطيران المدني الأمريكي، والموافقة على التصدير، يليها اعتماد سلطة الطيران المدني المصري.
وتم تحميل كافة بيانات وأنظمة مصر للطيران على أجهزة الكمبيوتر بالطائرة وغيرها من تجهيزات الشركة الوطنية.
وستتوقف الطائرة ترانزيت بمطار جزيرة كفلالفيك بالمحيط الأطلنطي؛ للتزود بالوقود بعد رحلة طيران 7 ساعات، يليها 6 ساعات من الطيران لتصل إلى مطار القاهرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3