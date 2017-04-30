تساءل الإعلامي نشأت الديهي، هل الأمريكان صادقين في أنهم يريدون حل القضية الفلسطينية، لافتًا أنه من قبل سأل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ماذا لديك من أوراق لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية الآن تعمل كمدير أمن لصالح إسرائيل، مشيرًا إلى أن عباس هو جلطة في شريان الحلم الفلسطيني.

ومؤكدا أنه بيتم الآن تحرير شهادة وفاة للقضية الفلسطينية.