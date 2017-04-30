قال البابا فرنسيس اليوم السبت، على متن الطائرة البابوية، إنه ينبغي أن تحاول دولة ثالثة التوسط في النزاع بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوضع صار “ملتهبا للغاية” والعالم يواجه خطر حرب مدمرة.

وعبر البابا عن اعتقاده بأن “جزءا لا يستهان به من البشرية” سيدمر في أي حرب واسعة النطاق.

وقال البابا للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة البابوية العائدة من القاهرة إنه على استعداد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يزور أوروبا الشهر المقبل، مضيفا أنه لا علم لديه عما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا للاجتماع.

وردا على سؤال بشأن التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قال البابا إن على الأمم المتحدة تأكيد قيادتها للدبلوماسية العالمية لأنها صارت أقل قوة.